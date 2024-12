21.22 Sanità, Tar sospende i nuovi tariffari Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto del ministero della Salute che fissa le tariffe aggiornate per le cure e le prestazioni garantite ai cittadini dal Servizio sanitario nazionale, gratis o con il pagamento di un ticket. Accolto il ricorso di molti soggetti della sanità privata, secondo i quali le tariffe non tengono conto dell'in- cremento dei costi. Sospesi i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) previsti dal decreto e attesi in vigore da oggi.