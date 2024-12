19.50 Alluvioni, Curcio guiderĂ ricostruzione Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il ministro per la Pro- tezione Civile Nello Musumeci e sentita la Presidenza della Repubblica e le Re- gioni interessate,in particolare l'Emi- lia Romagna, intende proporre al primo Consiglio dei ministri utile la nomina dell'ing.Fabrizio Curcio quale Commis- sario straordinario alla ricostruzione, in sostituzione del gen.Francesco Paolo Figliuolo. In particolare si tratta dei territori colpiti dall'alluvione in Emilia Roma- gna, Toscana e Marche.