7.33 Roma, arrestato l'ex sindaco Alemanno L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato arrestato e portato nel carcere romano di Rebibbia. L'arresto e la re- voca della messa in prova ai servizi sociali è stato disposto d'urgenza.Ale- manno non avrebbe rispettato le dispo- sizioni dei giudici.Avrebbe violato gli obblighi di sorveglianza. Gli era stata concessa la misura alter- nativa dopo la condanna a 22 mesi per traffico illecito di influenze, inflit- tagli nell'ambito del processo "Mondo di Mezzo", che vedeva tra gli altri im- putati, l'ex Nar Carminati e Buzzi.