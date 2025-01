15.22 Kallas:Iran liberi subito Cecilia Sala Intervento Ue sul caso di Cecilia Sala. "Chiedo l'immediata liberazione della reporter italiana Cecilia Sala,arresta- ta in Iran. Nessuno dovrebbe essere trattenuto per aver fatto il proprio lavoro, il giornalismo non è un reato", ha detto Kallas Alta Rappresentante Ue per la politica estera. "Ogni giornalista deve avere la libertà di fare reportage senza paura di essere arrestato o perseguitato.Mentre il mon- do affronta la crisi,il ruolo del gior- nalismo è più essenziale che mai", ha aggiunto Kallas.