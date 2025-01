3.20 Maduro: pronti a riallacciare con Usa Il presidente del Venezuela Maduro si è mostrato disposto a riprendere le rela- zioni con gli Stati Uniti. "Qual è la politica che mi ha insegnato il comandante Chavez e quale è la poli- tica che io ho praticato con gli Stati Uniti? Ti direi dialogo, rispetto e comprensione", ha dichiarato Maduro in un'intervista con il giornalista spag- nolo Ignacio Ramonet."Sono pronto a voltare pagina per relazioni di rispet- to,dialogo e cooperazione con il gover- no Usa, con la società statunitense e tutto il popolo del Venezuela".