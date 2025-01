17.40 Jolani:cristiani parte integrante Siria "Non considero i siriani cristiani una minoranza ma una parte integrante e im- portante della storia del popolo siria- no".Così il nuovo leader siriano Al-Jo- lani a Faltas,il vicario della custodia di Terra Santa,che racconta il loro in- contro a fine anno a Damasco sull'Os- servatore Romano. Jolani ha anche espresso"grande ammira- zione,stima e rispetto per Papa France- sco,é un vero uomo di pace"."Stiamo la- vorando-ha aggiunto-per unità e pace.Ci vorrà tempo ma arriveremo a dare stabi- lità politica e sociale alla Siria".