11.16 Meloni:Tricolore simbolo nazione forte "Amore per la Patria,memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra liber- tà,speranza per futuro da costruire in- sieme. Sono tutti valori incarnati nel nostro Tricolore", scrive la premier Meloni sui social in occasione della Festa del Tricolore. La Bandiera,continua, è "un ponte che unisce storia e futuro, tradizione e innovazione,le nostre radici con il no- stro domani. Simbolo di una Nazione forte e unica che sta tornando a farsi valere nel mondo".