23.00 CdM: Curcio Commissario a ricostruzione Fabrizio Curcio è il nuovo commissario straordinario alla ricostruzione nelle regioni Emilia Romagna,Toscana e Marche colpite dall'alluvione del 2023. Lo ha deliberato il CdM.L'ex capo dipartimen- to della Protezione civile prenderà il posto del generale Figliuolo. Curcio resterà in carica fino al 31/12/25. Ha,inoltre,provveduto alla proroga,per un anno,del sen.Guido Castelli nell'in- carico di commissario straordinario per la ricostruzione e assistenza alle a- ree colpite dal sisma dell'agosto 2016.