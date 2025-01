13.35 3°mandato,De Luca:governo teme elettori Sul terzo mandato, "il governo ha paura degli elettori. Non abbiate paura, date ai cittadini la possibilità di decidere da chi essere governati".Così il gover- natore della Campania De Luca, dopo che il governo ha deciso d'impugnare la legge della Regione sul terzo mandato. "Una decisione 'contra personam'.In Ve- neto il terzo mandato è già in corso", aggiunge. "Io vado avanti, orgoglioso dell'attenzione della premier in questo scenario di conflitti"."Andremo davanti alla Consulta e la decisione sarà sman- tellata come l'Autonomia differenziata"