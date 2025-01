22.43 Anticipo Serie A, Lazio-Como 1-1 Un ottimo Como pareggia all'Olimpico. Quattro occasioni lariane in poco piĆ¹ di 10': Paz due volte sciupone, palo di Kempf (6', testa in anticipo su Prove- del), Strefezza calcia centrale. Alla Lazio basta un'unica vera occasione, propiziata dal recupero alto di Gigot: bravo Dia a liberarsi e calciare (37'). Il Como non si scompone.Gigot sulla li- nea respinge Kempf.Tchaouna rimedia due gialli in 60" (58'). Prima Butez su I- saksen, poi Provedel su Fadera,portieri in evidenza. Al 72' cross di Strefezza, Cutrone insacca. Pari meritato.