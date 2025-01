21.35 Maltempo, allerta arancione in Calabria La Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l' attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha e- messo un avviso di condizioni meteoro- logiche avverse. Sono previste piogge e neve al Sud e venti forti su gran parte del Paese.Al- lerta arancione in Calabria e gialla in 6 regioni. La formazione di un'area de- pressionaria sul Tirreno determinerà piogge da sparse a diffuse, anche a ca- rattere di rovescio o temporale,sulle aree tirreniche meridionali.