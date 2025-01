11.00 Maltempo, disagi a circolazione treni Disagi provocati dal maltempo, soprat- tutto al Sud. Sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola-Salerno, cancel- lati o limitati treni Intercity e Alta Velocità e fortissimi ritardi. Circola- zione sospesa tra Diamante e Capo Boni- fati,Fuscaldo-Paola,Paola-San Lucido. Impossibie attivare collegamenti con autobus perché interrotta anche la via- bilità,fa sapere Fs.Ritardi anche sull' Alta velocità tra Roma e Firenze Scuole chiuse per neve,ghiaccio o piog- ge in molte zone della Basilicata, Cam- pania, Puglia e Molise.