16.45 Zaia: no lezioni da sfamati da 30 anni La questione del terzo mandato "è un' anomalia tutta nostra. Io non perdo i sonni, ma è inaccettabile che si bloc- chino mandati agli amministratori elet- ti direttamente dal popolo altrimenti si creano centri di potere. Ed è stuc- chevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parla- mento". Così il governatore del Veneto. "Giorno,dopo giorno vedremo l'evoluzio- ne della situazione.Ne ho già fatte di corse in solitaria"."Sbagliato calare nomi dall'alto"."Le priorità sono:prima i veneti, poi Lega, poi Centrodestra".