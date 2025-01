14.16 Tennis,Melbourne:Jasmine Paolini avanza Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno degli Australian Open. La tennista toscana,n.4 Wta, ha battuto in due set, con il punteggio di 6-2 6-3 in un'ora e 17 minuti la messicana Renata Zarazua (n.70). Ai sedicesimi di finale l'azzurra affronterà l'ucraina Elina Svitolina (n.27) che ha battuto l'ame- ricana Caroline Dolehide 6-1 6-4. "Contro Svitolina sarà dura, mi ci sono allenata la scorsa settimana, gioca be- ne ed è una grande campionessa, darò il 100% e spero di divertirmi" il com- mento a caldo di Jasmine.