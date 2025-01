15.07 Carriere toghe, Nordio: deciderà popolo "Una maggioranza schiacciante, un per- corso ancora ovviamente complesso per- ché così vuole la Costituzione, un esi- to finale che spetterà al popolo con il referendum": così il ministro della Giustizia commenta il primo sì alla se- parazione delle carriere dei magistrati "Per una materia così complessa, deli- cata, e anche di grande sensibilità po- litica, è bene che si pronunci il popo- lo", sottolinea. Poi: "Del tutto fuori luogo le insinuazioni che si trattasse di una riforma punitiva della magistra- tura. Sono stato Pm per 40 anni".