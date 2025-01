10.58 Delitto Mastropietro,conferma ergastolo Confermato in Cassazione l'ergastolo per Innocent Oseghale, condannato per le violenze a Pamela Matropietro e la sua uccisione. La 18enne romana aveva lasciato una co- munità protetta nelle Marche e a Mace- rata si era incontrata con Oseghale, che spacciava droga. Lui la uccise a coltellate, abbandonan- do il corpo in due trolley nelle campa- gne del Maceratese. I legali chiedevano di escludere la condanna per stupro, ma la Cassazione l'ha ribadita.