8.15 70 tifosi spagnoli aggrediti da Laziali Un gruppo di 70 tifosi spagnoli รจ stato aggredito in un locale nel centro di Roma,ieri sera,da 80 ultras laziali,al- la vigilia della partita di stasera al- l'Olimpico Lazio-Real Sociedad. Tre tifosi spagnoli sono stati accol- tellati. Gli aggressori sono fuggiti all'arrivo della polizia. Sul posto sono stati sequestrati ogget- ti utlizzati per l'aggesione. Alcuni aggressori sono stati idntificati. In corso indagini anche con l'acquisizione delle immagini degli impianti video.