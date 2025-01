21.43 Fincantieri: accordi con Arabia Saudita Fincantieri,uno dei più importanti com- plessi cantieristici al mondo, ha dato notizia della firma di una serie di ac- cordi di collaborazione, Memorandum of Understanding (MoU) in Arabia Saudita. Nel 2024 l'azienda pubblica italiana ha istituito nel Regno la controllata Fin- cantieri Arabia for Naval Services. Con il partenariato "vogliamo ribadire il il nostro forte interesse per questa regione e la disponibilità a esplorare nuove opportunità di business", dice Pierroberto Folgiero, ammistratore delegato di Fincantieri.