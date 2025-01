22.20 Dombrovskis: "Dazi Usa negativi per Ue" L'introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti e la conseguente "frammen- tazione economica globale" avranno "im- plicazioni negative non soltanto per l' economia dell'Ue, ma anche per l'econo- mia mondiale in generale e per l'econo- mia statunitense stessa". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis. La concetrazione del commercio mondiale in "blocchi geopolitici" potrebbe por- tare a una "riduzione del Pil globale del 7%". "CiĆ² avrebbe serie implicazio- ni macroeconomiche".