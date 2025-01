29/01/2025 10:00 'Ndrangheta, 44 arresti in 4 regioni 10.00 'Ndrangheta, 44 arresti in 4 regioni Operazione contro la 'ndrangheta, con 44 arresti eseguiti dai Carabinieri,tra Calabria, Lazio, Piemonte e Lombardia. Associazione di tipo 'ndranghetistico, traffico di armi, scambio elettorale politico mafioso e reati di droga, sono tra le accuse a carico degli indagati, 15 finiti in carcere, 29 ai domiciliari Tra gli arrestati anche il sindaco di Badolato (Catanzaro), il suo vice, e il presidente del Consiglio comunale.