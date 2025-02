21.32 Giorgetti "preoccupato" per dazi Trump I dazi su Canada,Messico, Cina e quelli annunciati all'Unione europea dal pre- sidente degli Usa, Trump, preoccupano. Questa la posizione del ministro dell' Economia e delle Finanze, Giorgetti. I dazi sono una misura che "preoccupa. E' già accaduto in passato, lo ha fatto anche l'amministrazione Biden. Sono utilizzati come strumento di politica industriale da parte degli Usa per ri- portare delle produzioni negli Usa".Poi sul debito italiano: "Il problema è che paghiamo 90 mld di interessi all'anno. Lo scopo è di abbassare lo spread".