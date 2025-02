13.55 Esonda torrente a Messina, allagamenti Cittadini intrappolati in casa a Messi- na per il maltempo che ha investito diverse zone della Sicilia. Il torrente Zafferia è straripato per il temporale e il villaggio di Zafferia è invaso dal fango e dai detriti. Le strade si sono trasformate in fiumi e gli abitanti sono intrappolati nelle abitazioni. Il torrente in piena tra- scina le auto e alcuni automobilisti sono bloccati nelle auto. In corso gli interventi dei Vigili del fuoco per portare soccorso.