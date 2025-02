21.40 Ue:serve Unrwa,condanna a leggi Israele "L'Unione europea ribadisce la sua preoccupazione per le conseguenze di vasta portata della legislazione israe- liana sull'Unrwa (Agenzia Onu soccorsi e occupazione profughi palestinesi,ndr) per le sue operazioni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e a Gaza. L'Ue condanna qualsiasi tentativo di abrogare l'accordo del 1967 tra Israele e Unrwa o di ostacolare in altro modo la capacità dell'Unrwa di svolgere il proprio mandato". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera, Kallas.