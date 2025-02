11.40 Mattarella:"Garantire sicurezza lavoro" "La sicurezza sul lavoro è determinante per garantire l'effettività della tute- la dei diritti fondamentali che la Re- pubblica riconosce a ciascuno". Così il Presidente Mattarella, in un messaggio al presidente del Friuli Venezia Giu- lia Fedriga, in ricordo di Lorenzo Pa- relli, lo studente di 18 anni morto tre anni fa, durante uno stage a Udine. "La Carta di Lorenzo rappresenta un ap- pello permanente ad assicurare sinergia tra gli enti di formazione e le imprese per garantire ambienti di lavoro sicu- ri, dove lo studente sia centrale".