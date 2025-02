08/02/2025 19:42 Temporali, allerta arancione in Sicilia 19.42 Temporali, allerta arancione in Sicilia Allerta arancione per domenica 9 feb- braio su gran parte della Sicilia. Allerta gialla su settori di Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Calabria oltre che sui restanti settori siciliani. Così secondo il bollettino nazionale di criticità e allerta del Dipartimento della Protezione civile."Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Sicilia, più abbondanti sui settori orientali dell' Isola.Attività elettrica e forti venti" Piogge intense, rischio frane e inonda- zioni sulle altre zone e resto Sicilia.