19.54 Sisma 5.2 in Croazia, sentito in Italia Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato nel Nord della costa croata. L'epicentro sulla terraferma, circa 30 km a Est di Zadar (Zara), a 10 km di profondità. Il terremoto è stato avvertito a Trieste e in alcune zone della Venezia Giulia, del Veneto e delle Marche. Per ora non si registrano danni né a persone né a cose.