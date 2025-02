16.55 Tar Liguria:no proroga balneari al 2027 Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso di alcuni gestori balneari di Zoagli, in provincia di Genova, in me- rito alla proroga delle concessioni al 2027. Il titolare di uno stabilimento aveva fatto ricorso contro il Comune per l'annullamento di una delibera in merito al riordino delle concessioni demaniali e marittime, mettendole a ga- ra secondo la Direttiva Bolkenstein. I titolari avevano invocato un accordo tra lo Stato e la Commissione Ue secon- do cui le amministrazioni avrebbero do- vuto prorogare le concessioni al 2027.