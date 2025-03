14.25 Calcio, Serie A: H.Verona-Bologna 1-2 Terza vittoria di fila del Bologna che passa 2-1 a Verona in casa dell'Hellas. Ci prova subito il Bologna con Odgaard, poi sostanziale equilibrio fino al van- taggio rossoblù al 40': discesa di Ca- labria che trova lo stesso Odgaard,stop e sinistro vincente. Orsolini, 2' dopo, non sfrutta un errore di Valentini e si divora il raddoppio. Nella ripresa fel- sinei più volte pericolosi.Il Verona ci prova, ma dal 70' resta in 10 (espulso Valentini). Al 79' Cambiaghi fa 0-2,poi quasi immediato gol di Mosquera (80'). Ma il risultato non cambia più, è 1-2.