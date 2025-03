16.03 Arezzo,uccisa 93enne. Fermata la figlia Una donna di 93 anni รจ stata trovata morta a San Giovanni Valdarno (Arezzo), in casa della figlia. Sarebbe stata strangolata. I Carabinieri hanno fermato la figlia, 67 anni,sospettata di aver ucciso l'an- ziana. E' stata lei, a chiamare il 112. La 93enne, originaria dell'Abruzzo, vo- leva riportare a casa la figlia, che a San Giovanni Valdarno vive con il mari- to. Potrebbe essere stato questo il mo- tivo di una discussione sfociata in una tragedia.