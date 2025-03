22.20 Meteo, temporali e allerta in 8 regioni Una perturbazione di origine atlantica, determinerà progressivamente un peggio- ramento prima sulle regioni di Nord-O- vest in estensione poi su parte del Centro Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco sulla Liguria, in estensione a Piemonte Appennino emiliano e Toscana. Previste piogge su Umbria e Lazio e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise con al- lerta gialla anche in Emilia Romagna.