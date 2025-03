19.25 Truffa a danni Stato, indagato Toti L'assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone e l'ex governatore della Liguria Toti sono indagati per truffa ai danni dello Stato. Lo riporta il Secolo XIX on line. La vicenda riguarderebbe un contratto, fatto con soldi pubblici, al gestore di uno stabilimento balneare di Ameglia, che Giampredone e Toti frequentano, secondo l'accusa gratuitamente. Il fa- scicolo era stato aperto a Spezia, in concomitanza con l'inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari Toti,allora presidente della Regione.