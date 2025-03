7.30 Maltempo Toscana,Arno in calo a Firenze Arno in calo a Firenze, sopra il primo livello di guardia. Mentre a Pisa è an- cora in corso il transito del colmo della piena del fiume al secondo livel- lo dopo essere straripato in varie zone Il maltempo ieri in Toscana ha fatto danni proprio lungo il bacino dell'Ar- no.Corsi d'acqua esondati.Ci sono stati soccorsi anche con gli elicotteri dei VdFe centinaia di evacuati,frane e fra- zioni isolate,città come Prato in lock- down. A Firenze chiusi i musei e i ci- nema.A Empoli e Pisa sbarrati i ponti. L'allerta rossa è valida fino alle 14.