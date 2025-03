12.28 Maltempo, rinviata Pisa-Mantova La partita di Serie B Pisa-Mantova, in programma alle 17.15, è stata rinviata a causa del maltempo sulla Toscana. Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti, spiegando che l'obiettivo con la Lega di B è ora di far giocare la gara domani alle 15. "L'ondata di piena dell'Arno transita molto lentamente -ha dichiarato il pri- mo cittadino pisano- e siamo ancora so- pra il 2° livello di giardia, 4,8m.Fin- ché il fiume non scende sotto i 4,5m il livello non può essere declassato. Fino al pomeriggio resta allerta rossa".