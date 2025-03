16.00 Colle:sostegno a opera Giordania in M.O "E' per noi molto importante mantenere uno stretto coordinamento con la Gior- dania, perché il suo Paese sta svol- gendo un'opera esemplare di raccordo, di mediazione e di collegamento nella Regione e noi siamo vicini e sosteniamo l'azione che la Giordania sta svolgendo con tanta importanza". Così il Presi- dente Mattarella accogliendo al Quiri- nale il Re della Giordania. Il Re Abdullah II nell'incontro ha sot- tolineato:Italia è per noi "partner es- senziale"."Lavoriamo insieme per rende- re la nostra parte del mondo migliore".