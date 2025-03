7.00 Trump smantella dipartimento Istruzione Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che cancella il Dipartimento per l'Istruzione. "In questo Paese non stiamo ottenendo buoni risultati nel settore dell'istru- zione, e non lo facciamo da tempo", ha detto il presidente Usa. Una decisione che richiede tuttavia l'approvazione del Congresso e potrebbe scatenare un'ampia battaglia politica e legale sul ruolo del governo federale nelle scuole americane.