Colombe e uova, rincari del 20-30% Caro-cacao e crisi del burro spingono al rialzo i prezzi dei dolci pasquali. E' quanto emerge da un'idagine del Codacons. Per l'uovo di Pasqua, di cioccolato al latte o fondente,i rincari per le mar- che più note sono del 30%, ma superano il 40% per le uova di gamma medio-alta. Quelle destinate ai più piccoli regi- strano aumenti che vanno dall'8% al 33% Anche le colombe, tradizionali o farci- te, tra le marche più commercializzate mostrano rincari di circa il 21% ri- spetto allo scorso anno.