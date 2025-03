19.14 Trump: solo io posso fermare la guerra "Non c'è qualcun'altro al mondo che possa fermare (il conflitto), tranne me". Così il presidente Usa, Trump, in un'intervista al canale sportivo Usa Outkick sulla guerra Russia-Ucraina. Il capo della Casa Bianca ha affermato che vorrebbe impedire che altri soldati vengano uccisi e che si possa arrivare alla III guerra mondiale. "Ho un buon rapporto con il presidente Putin e in realtà anche un buon rapporto con il presidente Zelensky. Sarebbe una cosa grandiosa riuscire a fermarla. E direi: nessun altro sarebbe in grado di farlo"