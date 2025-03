11.30 Arriva l'eclissi parziale del Sole "Il 29/3 potremo ammirare lo spettacolo dell'eclissi parziale di Sole, quando l'ombra proiettata dalla Luna oscurerà in parte il disco della nostra stella: come ricorda l'Unione Astrofili Italia- ni (Uai). L'evento sarà visibile anche da Nord e Centro Italia, mentre reste- steranno escluse le regioni del Sud di Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia. Il massimo dell'eclissi in Italia è previsto intorno alle ore 12,00, in base alla località: a Roma, ad esempio, inizierà alle 11:34 e terminerà alle 12:33.Il fenomeno visibile in Europa.