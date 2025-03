21.30 Tennis, Miami: Paolini manca la finale Finisce in semifinale la corsa dell'az- zurra Jasmine Paolini nel Masters 1000 di Miami. La 29enne toscana si è dovuta arrendere alla bielorussa Sabalenka, numero 1 del ranking Wta e del seeding, che ha avuto la meglio in 2 set piutto- sto rapidi: doppio 62 in 1 ora e 13' di gioco. Sabalenka in finale sfiderà la vincente del match tra la statunitense Pegula,testa di serie n.4,e la sorpresa del torneo, la 19enne filippina Eala. Attesa in chiave azzurra ora per il match dei quarti tra Matteo Berrettini (29) e l'americano Fritz (3).