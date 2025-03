22.08 Ancora maltempo al Centro Sud. Disagi Persiste il maltempo al Centro-Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che estende il precedente. Piogge e temporali sono previsti su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare sui settori tirrenici e adriatici. Attese locali grandinate e forti raffiche di vento. Disagi in Abruzzo e Molise per allaga- menti, alberi caduti, strade chiuse. Preoccupa il fiume Pescara.