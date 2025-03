16.02 Landini:"Mercato sta sostituendo Stato" "Per la prima volta, in modo diretto ed esplicito, i valori del mercato si sono fatti Stato e lo stanno sostituendo". Così il segretario Cgil all'assemblea a Roma "Pace, Lavoro, Ambiente, Diritti". "Le scelte che Trump sta facendo le fa attorniato dai più ricchi del mondo". Dal governo italiano "svolta autorita- ria e antisociale sempre più decisa e delineata". "Sbagliata" la scelta del riarmo e situazione "inedita e piena di rischi". Destra avanza? "Problema è ca- pire cosa non abbiamo fatto noi. E Cgil da sola non ce la fa" a cambiare cose.