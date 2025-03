7.15 Trump: sì dazi,il mondo da derubato Usa Trump ha confermato che il 2/6 scatte- ranno i dazi senza alcun rinvio,defi- nendo ciò il "giorno della liberazione" In un'intervista a NBC, ha ribadito che le tariffe saranno permanenti e che ne- gozierà solo con chi offrirà concessio- ni significative agli Stati Uniti. "Il mondo ci ha derubato per gli ultimi 40 anni e più", ha dichiarato sottolinean- do che le nuove misure sono un atto di giustizia economica.Ha inoltre avverti- to che non ci sarà spazio per trattati- ve se non si otterranno risultati con- creti a favore dell'economia americana.