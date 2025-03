12.20 Papa: "Quaresima è tempo di guarigione" "Carissimi, viviamo questa Quaresima, tanto più nel Giubileo, come tempo di guarigione.Anch'io la sto sperimentando così, nell'animo e nel corpo". Così il Papa nell'Angelus in forma scritta. "La fragilità e la malattia -scrive- sono esperienze che ci accomunano tut- ti: a maggior ragione siamo fratelli nella salvezza che Cristo ci ha donato" Perciò ringrazio di cuore tutti coloro che, a immagine del Salvatore, sono per il prossimo strumenti di guarigione con la loro parola e con la loro scienza".