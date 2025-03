21.20 Marine Le Pen: "Una sentenza politica" Marine Le Pen è intervenuta solo in serata. Intervistata in diretta da Tf1, ha parlato senza mezzi termini di "sentenza politica". "Credo che lo stato di diritto sia sta- to totalmente violato", ha aggiunto l' esponente del Rassemblement National. Le Pen ha parlato anche di un "giorno funesto per la democrazia". Poi ha escluso la possibilità di ap- pellarsi al potere di grazia del Capo dello Stato. Ma "Non mi ritirerò dalla vita politica" ha detto.