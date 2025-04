13.35 Dazi,Meloni:se serve, risposte adeguate "Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possi- bili una guerra commerciale che non av- vantaggerebbe nessuno né Stati Uniti né Europa, il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni". Così la premier Meloni. "I prodotti agroalimentari italiani so- no richiesti in tutto il mondo" e "il mercato statunitense per noi è fonda- mentale".Evidente che nuovi dazi,affer- ma,avrebbero "risvolti pesanti, sarebbe ingiustizia anche per molti americani".