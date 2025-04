14.20 Conte: tsunami dazi, Meloni impreparata "Abbiamo dei dilettanti a Palazzo Chi- gi che stanno facendo male all'Italia". Così il leader del M5S Conte. "Meloni ha strappato l'accordo della Via della Seta che era un utilissimo strumento per diversificare il nostro export. Ora deve chiedere scusa a Xi Jinping e recuperare questa prospetti- va", ha detto Conte. E ancora: "Meloni è arrivata impreparata sulla catastrofe dei dazi" che si abbatterà sulla nostra economia "come uno tsunami"."E' rimasta inerte attendendo di essere ricevuta da Trump, ricevuta solo da Calenda".