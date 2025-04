17.11 Urso: "Sui dazi non farci male da soli" "Esportazioni italiane in Usa valgono il 10% del totale. Rispondere ai dazi sui beni con altri dazi aggrava l'im- patto sull'economia europea". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso al question time al Senato. "La prima regola - aggiunge - è non farci del male da soli. Reagire sì, ma in modo intelligente, mantenendo la calma. Cautela e responsabilità". All' Europa chiediamo di "agire subito", con l'immediata sospensione delle regole del Green deal per l'auto e introduzio- ne del principio del "Buy European".