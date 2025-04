21.35 Trump ottimista:mercati avranno un boom I mercati finanziari Usa avranno un "boom" dopo l'entrata in vigore dei dazi per numerosi Paesi. Così Trump,rispondendo alle domande dei giornalisti, ha assicurato che i merca- ti si riprenderanno rapidamente dal tonfo iniziale, affermando che "le bor- se saliranno". Ha poi previsto che gli Stati Uniti guadagneranno tra i 6 e i 7mila miliardi di dollari grazie alla nuova politica commerciale e ha ribadi- to che i Paesi a cui sono stati imposti i dazi hanno "approfittato di noi per molti anni".