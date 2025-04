16.28 Trump:mie politiche non cambieranno mai Il presidente Usa rump rivolge un mes- saggio agli investitori assicurando la continuità della sua linea politica. "A tutti gli investitori che stanno ar- rivando negli Stati Uniti e investono ingenti somme di denaro: le mie politi- che non cambieranno mai. E' un momento straordinario per diventare ricchi, più ricchi che mai", scrive sulla sua piat- taforma social.E replica alla decisione di Pechino di imporre dazi del 34% su import dagli Usa: "La Cina se l'è gio- cata male, è andata nel panico. L'unica cosa che non può permettersi di fare".