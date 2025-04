7.08 In vigore dazi Usa del 10% sull'import Sono entrati in vigore alle 6.00 ora italiana i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo. Questa soglia minima universale del 10%, da cui sono esenti solo alcuni prodotti, si aggiunge ai dazi giĆ esistenti. Si tratta di uno shock per il commercio globale.